поэма гомера илиада начинается с рассказа о бегстве елены из спарты в трою а заканчивается описанием захвата и гибелли трои
Обществознание
поэма гомера илиада начинается с рассказа о бегстве елены из спарты в трою а заканчивается описанием захвата и гибелли трои
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Предисловий идёт речь о богах и ахилесе а в конец в во втором произведение Одисей утверждение не верно в начале и в конце
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