Распределите указанные здесь вещества по их способности к растворению в воде на хорошо растворимые, малорастворимые и практически нерастворимые:   Сахар Хлорид серебра Медный купорос Поваренная соль Гипс Питьевая сода  

Химия
Распределите указанные здесь вещества по их способности к растворению в воде на хорошо растворимые, малорастворимые и практически нерастворимые:   Сахар Хлорид серебра Медный купорос Поваренная соль Гипс Питьевая сода  
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
сахар- хорошо растворимое хлорид серебра-не растворимое медный купорос-  малорастворимое поваренная соль- растворимое,до насыщенного раствора гипс- не растворимое питьевая сода- растворимое
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