Распределите указанные здесь вещества по их способности к растворению в воде на хорошо растворимые, малорастворимые и практически нерастворимые: Сахар Хлорид серебра Медный купорос Поваренная соль Гипс Питьевая сода
Химия
Распределите указанные здесь вещества по их способности к растворению в воде на хорошо растворимые, малорастворимые и практически нерастворимые: Сахар Хлорид серебра Медный купорос Поваренная соль Гипс Питьевая сода
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
сахар- хорошо растворимое хлорид серебра-не растворимое медный купорос- малорастворимое поваренная соль- растворимое,до насыщенного раствора гипс- не растворимое питьевая сода- растворимое
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