Распределите указанные здесь вещества по их способности к растворению в воде на хорошо растворимые, малорастворимые и практически нерастворимые: Сахар Хлорид серебра Медный купорос Поваренная соль Гипс Питьевая сода

Химия

Распределите указанные здесь вещества по их способности к растворению в воде на хорошо растворимые, малорастворимые и практически нерастворимые: Сахар Хлорид серебра Медный купорос Поваренная соль Гипс Питьевая сода

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