23/75+(4/25+8/15)+8/91 /-это значит дробь
Алгебра
23/75+(4/25+8/15)+8/91 /-это значит дробь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
23/75+(4/25+8/15)+8/91= 23/75 +((4*3+8*5)/75)+8/91= 23/75+52/75+8/91=75/75+8/91= 1+8/91= 1 8/91
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