две машины выехали одновремено навстречу друг другу из двух населеных пунктов, расстояние между которыми 560 км. Одна машина проехала 235 км и заглохла.Через сколько времени доедет до нее другая машина, если ее скорость 77 км в...

Математика

две машины выехали одновремено навстречу друг другу из двух населеных пунктов, расстояние между которыми 560 км. Одна машина проехала 235 км и заглохла.Через сколько времени доедет до нее другая машина, если ее скорость 77 км в час?

Автор: Гость