Розібрати фонетично слова: Розрісся, трильйон, Торф"яний

Қазақ тiлi
Розібрати фонетично слова: Розрісся, трильйон, Торф"яний
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
р о з р і с: а , 8 букв, 9 звуков т р и л* й о н , 8 букв 7 звуков т о р ф й а н и й , 8 букв, 9 звуків
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