Катер, собственная скорость которого 14,8 км/ч, шёл 3 ч по течению и 4 ч против течения. Какой путь проделал катер за всё это время, если скорость течения 2,3 км/ч?
Математика
Катер, собственная скорость которого 14,8 км/ч, шёл 3 ч по течению и 4 ч против течения. Какой путь проделал катер за всё это время, если скорость течения 2,3 км/ч?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)(14.8+2.3)*3=51.3(км)-путь по течению 2)(14.8-2.3)*4=50(км)-путь против течения 3)51.3+50=101.3(км)-общий путь ОТВЕТ:101.3 км
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