Познакомьтесь с рассказами древних писателей об Александре македонском .в каких случаях выражение (разрубить гордиев узел) уместно употреблять в наши дни?
Обществознание
Познакомьтесь с рассказами древних писателей об Александре македонском .в каких случаях выражение (разрубить гордиев узел) уместно употреблять в наши дни?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
{Разрубить гордиев узел} это значит сделать быстрое или не замитлительно решение .Появилос оно ещё до н.э алексндр македонский поставили были мудрецы азий распутат сильно завязаный узел он взял мечь и разрубил мечём . В наше речь не уместно как првило большинство даже эту афоризму не знают
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
У причала стоят четырёхместные и трёхместные лодки, причём четырёхместных на одну больше, чем трёхместных. Всего в эти лодки может поместиться 32 ч...
Английский язык
Расположите пожалуйста слова в правильном порядке: 1 are because right you absolutely 2 like I know to would 3 point you have but a think do not yo...
Математика
Обществознание