Познакомьтесь с рассказами древних писателей об Александре македонском .в каких случаях выражение (разрубить гордиев узел) уместно употреблять в наши дни?

Обществознание
Познакомьтесь с рассказами древних писателей об Александре македонском .в каких случаях выражение (разрубить гордиев узел) уместно употреблять в наши дни?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
{Разрубить гордиев узел} это значит сделать быстрое или не замитлительно решение .Появилос оно ещё до н.э алексндр македонский поставили были мудрецы азий распутат сильно завязаный узел он взял мечь и разрубил мечём . В наше речь не уместно как првило большинство даже эту афоризму не знают
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
У причала стоят четырёхместные и трёхместные лодки, причём четырёхместных на одну больше, чем трёхместных. Всего в эти лодки может поместиться 32 ч...
Ответить
Английский язык
Расположите пожалуйста слова в правильном порядке: 1 are because right you absolutely 2 like I know to would 3 point you have but a think do not yo...
Ответить
Математика
уравнение (y+1)*18=36+12*(y+1)
Ответить
Обществознание
1) президент Франции,последователь де Голля?-7 букв 2)Метод регулирования экономики?-8 букв
Ответить
Қазақ тiлi
Розібрати фонетично слова: Розрісся, трильйон, Торф"яний
Ответить