У причала стоят четырёхместные и трёхместные лодки, причём четырёхместных на одну больше, чем трёхместных. Всего в эти лодки может поместиться 32 человека. Сколько лодок каждого типа стоит у причала?

Алгебра
У причала стоят четырёхместные и трёхместные лодки, причём четырёхместных на одну больше, чем трёхместных. Всего в эти лодки может поместиться 32 человека. Сколько лодок каждого типа стоит у причала?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 32-4=28 2)28\(3+4)=4 лодок каждого типа 3)значит 4 лодки по 3 и 5 лодок по 4
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