У причала стоят четырёхместные и трёхместные лодки, причём четырёхместных на одну больше, чем трёхместных. Всего в эти лодки может поместиться 32 человека. Сколько лодок каждого типа стоит у причала?

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У причала стоят четырёхместные и трёхместные лодки, причём четырёхместных на одну больше, чем трёхместных. Всего в эти лодки может поместиться 32 человека. Сколько лодок каждого типа стоит у причала?

Автор: Гость