Написать по английски.Папа слон купил в магазине для своего сына красивые новые оранжевые носки . Father Elephant -папа слон buy-купил in the shop-в магазине

Английский язык

Написать по английски.Папа слон купил в магазине для своего сына красивые новые оранжевые носки . Father Elephant -папа слон buy-купил in the shop-в магазине

Автор: Гость