Написать по английски.Папа слон купил в магазине для своего сына красивые новые оранжевые носки . Father Elephant -папа слон buy-купил in the shop-в магазине
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Написать по английски.Папа слон купил в магазине для своего сына красивые новые оранжевые носки . Father Elephant -папа слон buy-купил in the shop-в магазине
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Father Elephant bought in the shop new beautiful socks for his son.
Гость:
Father ElephanThe Father Elephan has bought in shop for his son beautiful new orange socks
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