С каким ускорением двигался при разбеге самолет массой 60т если сила действия тяги двигателей 90кн
Физика
С каким ускорением двигался при разбеге самолет массой 60т если сила действия тяги двигателей 90кн
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
90000 Н делишь на 60000 будет 1,5 м/с2
Гость:
90кн=90000 Н, 60т=60000 кг 90000 Н/ 60000кг=1,5 м/с^2
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