помогите с написанием сочинения по тексту Сухамлинского:(1) Есть старинная украинская легенда. (2)Был у матери единственный сын. (З) Женился он на девушке изумительной, невиданной красоты. (4) Но сердце у девушки было чёрное, н...

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Сочинение по тексту Сухомлинского Материнская любовь…Как много о ней сказано, написано, спето…Что может быть на свете сильнее этого чувства? Она, как и материнская молитва, помогает детям в самые трудные моменты жизни. Но всегда ли дети с благодарностью относятся к своим матерям? Каково бывает отношение детей к своей матери? Всегда ли взрослые дети с благодарностью относятся к своей матери? Эти вопросы всегда волновали поэтов, писателей, педагогов, психологов. Проблема сыновней благодарности является очень актуальной в современном обществе. Часто матери одиноко доживают свои дни в пустой квартире или в доме престарелых. Над этой вечной проблемой размышляет автор текста Василий Александрович Сухомлинский. Он приводит старинную украинскую легенду о материнском сердце, которое и после смерти матери трепетало и убивалось по сыночку. Неблагодарный сын в угоду жене-красавице предает свою мать, убивая ее, но разве можно убить материнскую любовь? Автор с трепетом говорит о силе и нежности материнских чувств и осуждает сыновнее бессердечие и неблагодарность. Это самый страшный порок, осуждаемый в обществе. Я не раз задумывался о том, почему так происходит. Родители любят своих детей, души в них не чают, отдают им последнее, а дети вырастают холодными, бездушными, бессердечными, забывают о своих родителях или, того хуже, отбирают у них последнее, избивают и даже убивают их. Проблема взаимоотношений между родителями и детьми – вечная. Не случайно одна из библейских заповедей гласит: «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы тебе было хорошо и чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, даёт тебе». Эта пятая заповедь учит почитать родителей, любить их, быть к ним почтительными, не оскорблять, помогать во всем, заботиться о них, особенно в старости. Наша русская литература во все времена поднимала эту важную проблему. В романе Л.Н.Толстого «Война и мир» мы видим княжну Марью Болконскую, живущую в имении Лысые горы со своим отцом – Николаем Андреевичем Болконским. Отец стар, строг с ней, часто брюзглив и груб. Но княжна Марья покорно переносит поведение своего отца, его издевки и насмешки над ней, потому что бесконечно его любит и понимает, что причина его несправедливого к ней отношения – бессилие перед старостью. Она умная, романтичная и религиозная девушка, абсолютно цельная личность. Ее отношение к отцу – пример безграничной христианской любви и преданности. Текст Сухомлинского задел за живое, заставил задуматься о том, что я очень люблю свою маму и буду благодарен ей за все лучшее, что она мне дала.