помогите с написанием сочинения по тексту Сухамлинского:(1) Есть старинная украинская легенда. (2)Был у матери единственный сын. (З) Женился он на девушке изумительной, невиданной красоты. (4) Но сердце у девушки было чёрное, н...
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помогите с написанием сочинения по тексту Сухамлинского:(1) Есть старинная украинская легенда. (2)Был у матери единственный сын. (З) Женился он на девушке изумительной, невиданной красоты. (4) Но сердце у девушки было чёрное, недоброе. (5)Привёл сын молодую жену в родной дом. (6)Невзлюбила сноха свекровь, сказала мужу: (7)«Пусть не заходит мать в хату, посели её в сенях». (8)Поселил сын мать в сенях, запретил ей заходить в хату. (9)Боялась мать показаться злой снохе на глаза. (10)Как только сноха шла через сени, мать пряталась под кровать.(11) Но мало показалось снохе и этого. (12)Говорит она мужу: (13)«Чтобы и духом матери не пахло в доме. (14)Пересели её в сарай». (15)Переселил сын мать в сарай. (16)Только по ночам выходила мать из тёмного сарая.(17) Отдыхала однажды вечером молодая красавица под цветущей яблоней и увидела, как мать вышла из сарая. (18) Рассвирепела жена, прибежала к мужу: (19)«Если хочешь, чтобы я жила с тобой, убей мать, вынь из её груди сердце и принеси мне». (20)Не дрогнуло сердце сыновнее, околдовала его невиданная красота жены. (21)Говорит он матери: (22)«Пойдёмте, мама, покупаемся в реке». (23)Идут к реке каменистым берегом. (24)Споткнулась мать о камень. (25)Рассердился сын: (26)«Что ты, мама, спотыкаешься? (27)Почему не смотришь под ноги? (28)Так мы до вечера будем идти к реке».(29)Пришли, разделись, искупались. (ЗО)Сын убил мать, вынул из её груди сердце, положил в кленовый листок, несёт. (31)Трепещет материнское сердце. (32)Споткнулся сын о камень, упал, ударился коленом, упало горячее материнское сердце на острый утёс, окровавилось, встрепенулось и прошептало: (33)«Сыночек мой родной, не больно ли ты ушиб колено? (34)Присядь, отдохни, потри ладонью ушибленное место».(35)3арыдал сын, схватил горячее материнское сердце ладонями, прижал к груди, возвратился к реке, вложил сердце в растерзанную грудь, облил горькими слезами. (З6)Понял он, что никто никогда не любил его так преданно и бескорыстно, как родная мать.(37) И столь огромной и неисчерпаемой была материнская любовь, столь глубоким и всесильным было желание материнского сердца видеть сына радостным и беззаботным, что ожило сердце, закрылась растерзанная грудь, встала мать и прижала кудрявую голову сына к груди. (38)Не мог после этого сын возвратиться к жене-красавице, постылой стала она ему. (39)Не вернулась домой и мать. (40)Пошли они вдвоём степями и стали двумя курганами. (41)И каждое утро восходящее солнце первыми своими лучами озаряет вершины курганов...(42)Такова легенда, созданная народной мудростью. (43)Нет любви сильнее материнской, нет нежности нежнее ласки и заботы материнской, нет тревоги тревожнее бессонных ночей и несомкнутых глаз материнских.(44)Сыновняя благодарность... (45)Сколько горьких дум и скорбных минут переживает материнское и отцовское сердце, чувствуя, что сын или дочь равнодушны, бессердечны, что они забыли о добре, сделанном для них матерью и отцом. (46)И нет выше радости для человека, чувствующего приближение сумерек своей жизни, чем радость, источник которой есть признательность детей за добро и благо, созданные родителями во имя добра и блага детей. (47)Неблагодарный сын, неблагодарная дочь - в сокровищнице народной морали это, пожалуй, самое острое, самое глубокое осуждение человеческих пороков.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сочинение по тексту Сухомлинского Материнская любовь…Как много о ней сказано, написано, спето…Что может быть на свете сильнее этого чувства? Она, как и материнская молитва, помогает детям в самые трудные моменты жизни. Но всегда ли дети с благодарностью относятся к своим матерям? Каково бывает отношение детей к своей матери? Всегда ли взрослые дети с благодарностью относятся к своей матери? Эти вопросы всегда волновали поэтов, писателей, педагогов, психологов. Проблема сыновней благодарности является очень актуальной в современном обществе. Часто матери одиноко доживают свои дни в пустой квартире или в доме престарелых. Над этой вечной проблемой размышляет автор текста Василий Александрович Сухомлинский. Он приводит старинную украинскую легенду о материнском сердце, которое и после смерти матери трепетало и убивалось по сыночку. Неблагодарный сын в угоду жене-красавице предает свою мать, убивая ее, но разве можно убить материнскую любовь? Автор с трепетом говорит о силе и нежности материнских чувств и осуждает сыновнее бессердечие и неблагодарность. Это самый страшный порок, осуждаемый в обществе. Я не раз задумывался о том, почему так происходит. Родители любят своих детей, души в них не чают, отдают им последнее, а дети вырастают холодными, бездушными, бессердечными, забывают о своих родителях или, того хуже, отбирают у них последнее, избивают и даже убивают их. Проблема взаимоотношений между родителями и детьми – вечная. Не случайно одна из библейских заповедей гласит: «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы тебе было хорошо и чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, даёт тебе». Эта пятая заповедь учит почитать родителей, любить их, быть к ним почтительными, не оскорблять, помогать во всем, заботиться о них, особенно в старости. Наша русская литература во все времена поднимала эту важную проблему. В романе Л.Н.Толстого «Война и мир» мы видим княжну Марью Болконскую, живущую в имении Лысые горы со своим отцом – Николаем Андреевичем Болконским. Отец стар, строг с ней, часто брюзглив и груб. Но княжна Марья покорно переносит поведение своего отца, его издевки и насмешки над ней, потому что бесконечно его любит и понимает, что причина его несправедливого к ней отношения – бессилие перед старостью. Она умная, романтичная и религиозная девушка, абсолютно цельная личность. Ее отношение к отцу – пример безграничной христианской любви и преданности. Текст Сухомлинского задел за живое, заставил задуматься о том, что я очень люблю свою маму и буду благодарен ей за все лучшее, что она мне дала.
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