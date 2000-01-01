слон пробегает 200 метров за 13 секунд, а лев может пробежать такое же расстояние за 9 секунд. сколько времени потребуется слону. чтобы пробежать 2 км? сколько времени потребуется льву, чтобы пробежать 3км?

Математика
слон пробегает 200 метров за 13 секунд, а лев может пробежать такое же расстояние за 9 секунд. сколько времени потребуется слону. чтобы пробежать 2 км? сколько времени потребуется льву, чтобы пробежать 3км?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)2000м:200м*13с=за 130сек-слон пробежит 2км. 2)3000м:200м*9с=за 135сек-лев пробежит 3км.
Гость:
что бы пробежать 2 км слону потребуется 130 секунд (2 минуты 10 сек)   что бы пробежать 3 км льву потребуется 135 секунд (2 минуты 15 сек) 
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