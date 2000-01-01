слон пробегает 200 метров за 13 секунд, а лев может пробежать такое же расстояние за 9 секунд. сколько времени потребуется слону. чтобы пробежать 2 км? сколько времени потребуется льву, чтобы пробежать 3км?

Математика

слон пробегает 200 метров за 13 секунд, а лев может пробежать такое же расстояние за 9 секунд. сколько времени потребуется слону. чтобы пробежать 2 км? сколько времени потребуется льву, чтобы пробежать 3км?

Автор: Гость