написать УХР Na+ HNO3 концентр.
Химия
написать УХР Na+ HNO3 концентр.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2Na+2HNO3(конц.)=2NaNO3 + H2
Гость:
Na+2HNO3=NaNO3+H2O+NO2-газ
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