в сообщающиеся сосуды одинакового сечения налита ртуть. На сколько повысится уровень ртути в одном из сосудов, если во второй налить воды, высота столба 30 см
Физика
в сообщающиеся сосуды одинакового сечения налита ртуть. На сколько повысится уровень ртути в одном из сосудов, если во второй налить воды, высота столба 30 см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
на 15см так как сосуды сообщающиеся тоесть связаны единой трубкой к каждому прибавиться по 15 см высота жидкости в каждом будет одинакова, даже если один из сосудов шире или уже другого.
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