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Х:40=6840 728 100:Х=900 решение в столбик.
Математика
Х:40=6840 728 100:Х=900 решение в столбик.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6840:40=171 728:40=18,2 100:40=2
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