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35+(х-101)=735 помогите решить
Математика
35+(х-101)=735 помогите решить
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
35+(x-101)=735 35+x-101=735 x=735+101-35 x=601.
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