35 ц 70кг:3=?? 4ч-20мин=??
Математика
35 ц 70кг:3=?? 4ч-20мин=??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
35Ц 70КГ : 3 = 3570КГ : 3 = 1190КГ 35Ц= 3500КГ +70КГ =3570КГ 4Ч -20МИН = 240МИН -20 МИН =220МИН 4Ч = 240МИН
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