3568+(36532+860)/456= 800+115023/23+2600*345= 511785/17*29-836250/625= ПО ДЕЙСТВИЯМ

Математика
3568+(36532+860)/456= 800+115023/23+2600*345= 511785/17*29-836250/625= ПО ДЕЙСТВИЯМ
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Ответ(ы):
Гость:
3568+(36532+860)/456=3650 1)36532+860=37392 2)37392:456=82 3)3568+82=3650 800+115023/23+2600*345=902801 1)115023:23=5001 2)2600*345=897000 3)800+5001=5801 4)5801+897000=902801 511785/17*29-836250/625=871707 1)511785:17=30105 2)30105*29=873045 3)836250:625=1338 4)873045-1338=871707
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