^358-359 помогите ...

Математика
^358-359 помогите ...
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
358 1)95+40+х=180    х=180-95-40    х=45 2)95+45+х=180    х=180-95-45    х=40 3)95+62+х=180    х=180-95-62    х=23 369 1)49+14+х=138    х=138-49-14    х=75 2)49+20+х=138    х+138-49-20    х=69 3)49+30+х=138    х=138-49-30    х=59
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