^358-359 помогите ...
Математика
^358-359 помогите ...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
358 1)95+40+х=180 х=180-95-40 х=45 2)95+45+х=180 х=180-95-45 х=40 3)95+62+х=180 х=180-95-62 х=23 369 1)49+14+х=138 х=138-49-14 х=75 2)49+20+х=138 х+138-49-20 х=69 3)49+30+х=138 х=138-49-30 х=59
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