Придумать три куплета песня о маме!!!!!!!

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Слова и музыка: Анна Петряшева Исполняет детский театр песни "Талисман" 1 На свете слова нет Роднее и дороже. Встречаем с ним рассвет И спать ложимся тоже. Есть в этом слове жизнь, Есть в этом слове песня, Нам без него никак не прожить!Припев: Мама, одно есть слово на планете – "мама"! Мама, твоя любовь, как солнце, светит, мама! Мама, дыханье радости и света – мама! Мама, твоим теплом земля согрета! Мама, мама, мама!2. Сегодня все цветы Распустятся для мамы! Сегодня все мечты О добром и о главном! Тепло любимых глаз, И свет твоей улыбки Важней всего на свете для нас!Припев:Мама, одно есть слово на планете – "мама"! Мама, твоя любовь, как солнце, светит, мама! Мама, дыханье радости и света – мама! Мама, твоим теплом земля согрета! Мама, мама, мама!