Придумать три куплета песня о маме!!!!!!!

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Придумать три куплета песня о маме!!!!!!!
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Автор: Гость
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Гость:
Слова и музыка: Анна Петряшева Исполняет детский театр песни "Талисман" 1 На свете слова нет  Роднее и дороже.  Встречаем с ним рассвет И спать ложимся тоже.  Есть в этом слове жизнь,  Есть в этом слове песня,  Нам без него никак не прожить!Припев:  Мама, одно есть слово на планете – "мама"!  Мама, твоя любовь, как солнце, светит, мама! Мама, дыханье радости и света – мама! Мама, твоим теплом земля согрета! Мама, мама, мама!2. Сегодня все цветы  Распустятся для мамы!  Сегодня все мечты  О добром и о главном!  Тепло любимых глаз,  И свет твоей улыбки  Важней всего на свете для нас!Припев:Мама, одно есть слово на планете – "мама"!  Мама, твоя любовь, как солнце, светит, мама! Мама, дыханье радости и света – мама! Мама, твоим теплом земля согрета! Мама, мама, мама!
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