Образовавшиеся ростки картофеля, лепестки срастаются, рассмотреть под электронн??м микроскопом, распространение в природе, институт растениеводства, земная поверхность. Разберите по морфемному разбору

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Образовавшиеся ростки картофеля, лепестки срастаются, рассмотреть под электронн??м микроскопом, распространение в природе, институт растениеводства, земная поверхность. Разберите по морфемному разбору

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