Одной из причин гражданской войны было: Выберите один ответ: 1. арест большевика??и Л. Корнилова; 2.недовольство народов России национальной политикой, проводимой большевиками; 3. насильственные преобразования Советской вла...
История
Одной из причин гражданской войны было: Выберите один ответ: 1. арест большевика??и Л. Корнилова; 2.недовольство народов России национальной политикой, проводимой большевиками; 3. насильственные преобразования Советской власти;
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