Задайте формулой квадратичную функцию график которой парабола с вершинов в точне М (1, - 11), проходящаячерез точку Т (0,- 10)

Алгебра

Задайте формулой квадратичную функцию график которой парабола с вершинов в точне М (1, - 11), проходящаячерез точку Т (0,- 10)

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