Кто такой парихмахер и какими качествами он наделён? СРОЧНО ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!
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Кто такой парихмахер и какими качествами он наделён? СРОЧНО ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Парихмахер - это тот человек, который обслуживает других людей (стрижет их, делает различные прически). Если не было бы парихмахеров, мы бы все ходили с длинными и не причесаными головами.
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