Укажите результат выполнения программы при а=24, b=18 CLS INPUT a,b WHILE alt; gt;b IF agt;b THEN A=a-b ELSE B=b-a WEND PRINT a END
Информатика
Укажите результат выполнения программы при а=24, b=18 CLS INPUT a,b WHILE alt; gt;b IF agt;b THEN A=a-b ELSE B=b-a WEND PRINT a END
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пока а неравно б (как и в нашем случае) будет выполняться цикл если а больше б то условие с А если меньше или равно то условие Б. В нашем случае программа выведет 6
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Сумма первых n членов арифметической прогресии равна сумме первых m членов той же ??рогресии. определите сумму первых n+m членов той же прогресии
Математика
Английский язык