Укажите результат выполнения программы при а=24, b=18 CLS INPUT a,b WHILE alt; gt;b IF agt;b THEN A=a-b ELSE B=b-a WEND PRINT a END

Информатика

