Укажите результат выполнения программы при а=24, b=18 CLS INPUT a,b WHILE alt; gt;b IF agt;b THEN A=a-b ELSE B=b-a WEND PRINT a END

Информатика
Укажите результат выполнения программы при а=24, b=18 CLS INPUT a,b WHILE alt; gt;b IF agt;b THEN A=a-b ELSE B=b-a WEND PRINT a END
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пока а неравно б (как и в нашем случае) будет выполняться  цикл если а больше б то условие с А если меньше или равно то условие Б. В нашем случае программа выведет 6
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