ДАЮ МНОГО БАЛЛОВ ПОМОГИТЕ!!!!! Напишите пожалуйста к тексту план, завтро пишем соч??ние не знаю как его написать этот план Я снова приехал в Петербург. Снова увидел торжество архитектуры его площадей и зданий. Я долго глядел...

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ДАЮ МНОГО БАЛЛОВ ПОМОГИТЕ!!!!! Напишите пожалуйста к тексту план, завтро пишем соч??ние не знаю как его написать этот план Я снова приехал в Петербург. Снова увидел торжество архитектуры его площадей и зданий. Я долго глядел на них,старался разгадать их тайну. Эти здания казались большими, внушительными, производили колоссальное впечатление, но на самом же деле они были не велики. Очень впечатляет здание Главного штаба. Оно вытягивается плавной дугой против Зимнего дворца и по своей высоте не превышает четырёхэтажного дома. Но оно гораздо величественнее любого высотного дома в Москве. Разгадка была проста. Такие ощущения создавали их соразмерность, гармоничность пропорций и небольшое число украшений. Когда видишь эти здания, понимаешь, что хороший вкус - это прежде всего чувство меры.

Автор: Гость