Знайти область визначення функції y= корінь 3- 2x - x2

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Подкоренное выражение не должно быть отрицательным. То есть 3 - 2x - x ² ≥ 0. Находим нули квадратного трехчлена a·x2+b·x+c из левой части квадратного неравенства. то есть, решаем уравнение 3 - 2x - x² = 0. Квадратное уравнение, решаем относительно x: Ищем дискриминант: D=(-2)^2-4*(-1)*3=4-4*(-1)*3=4-(-4)*3=4-(-4*3)=4-(-12)=4+12=16;Дискриминант больше 0, уравнение имеет 2 корня: x₁=(√16-(-2))/(2*(-1))=(4-(-2))/(2*(-1))=(4+2)/(2*(-1))=6/(2*(-1))=6/(-2)=-6/2=-3;x₂=(-√16-(-2))/(2*(-1))=(-4-(-2))/(2*(-1))=(-4+2)/(2*(-1))=-2/(2*(-1))=-2/(-2)=-(-2/2)=-(-1)=1. Графически заданное неравенство представляет область, ограниченную параболой ветвями вниз, от полученных точек и выше оси абсцисс. Ответ: -3 ≤ x ≤ 1. Подробности в приложении.