6.37 ( а) помогите !!!!!!!!!!!!

Алгебра
6.37 ( а) помогите !!!!!!!!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я решила но я не знаю как фото отправить. Может скинешь почту я туда отправлю?
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