Сколькими способами можно сделать трехцветнвй флаг с горизонтальными линиями од??наковой ширины, и одной и ойже материи из 6 цветов?

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6 цветов, возьмём : Красный Оранжевый Жёлтый Зелёный Синий Фиолетовый 1полоса к 2полоса о ж з с 3полоса ж з с ф о з с ф о ж с ф. о ж з ф ф 3полоса о ж з с считаем сколько получилось: 20 (флагов (первая линия к)) × 6 (количество цветов) = 120 (вариантов) Ответ: всего получится 120 вариантов флага.