(36+x):10=4 100:(x+3)=10 (7•x)+36=50 72–(6•x)=60 Помогмте пожалуйста
Математика
(36+x):10=4 100:(x+3)=10 (7•x)+36=50 72–(6•x)=60 Помогмте пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1). (36+х) :10=4 (36+×)=4*10 (36+×)=40 ×=40-36 ×=4 2)100:(×+3)=10 (×+3)=100:10 (×+3)=10 ×=10-3 ×=7 3)(7*×)+36=50 (7*×)=50-36 (7*×)=14 ×=14:7 ×=2 4)72-(6*×)=60 (6*×)=72+60 (6*×)=132 ×=132:6 ×=22
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