372 срочно определить вид совершенный или несрвершенный
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372 срочно определить вид совершенный или несрвершенный
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Визжит ,мечется, мчаться ,слепят ,стреляет(что делает,ют?)-несов.вид. Закрутилось,смешалось,захлестал ,закачался,запахло-сов.вид.
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