372(всё), 373(всё). Пожалуйста.
Алгебра
372(всё), 373(всё). Пожалуйста.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В файле, надеюсь видно
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