100 буквы Отметь ряд в котором во всех словах пропущена буква О пишется как слышитс?? Березка веревка скользкий сугроб

Русский язык
100 буквы Отметь ряд в котором во всех словах пропущена буква О пишется как слышитс?? Березка веревка скользкий сугроб
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скользкий сугроб (возможно нет)
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