100 буквы Отметь ряд в котором во всех словах пропущена буква О пишется как слышитс?? Березка веревка скользкий сугроб

Русский язык

100 буквы Отметь ряд в котором во всех словах пропущена буква О пишется как слышитс?? Березка веревка скользкий сугроб

Автор: Гость