Помогите с написанием "так же"/"также" =) И если можно,объясните. В озёрах,прудах,а так (же) в тихих речных заводях растут удивительной красоты цветы-кувшинки. Лягушка то (же) не утопит лист кувшинки. Вслед за листьями из в...
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Помогите с написанием "так же"/"также" =) И если можно,объясните. В озёрах,прудах,а так (же) в тихих речных заводях растут удивительной красоты цветы-кувшинки. Лягушка то (же) не утопит лист кувшинки. Вслед за листьями из воды поднимается большой бутон,который через несколько мгновений раскроет лепестки и то (же) ляжет на воду белой или жёлтой звездой. То (же) самое произошло когда-то с эдельвейсами.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)также 2),3),4)тоже
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