377 не четные решите пожалуиста

Гость: Гость:

1)=0,64а²-80аb+2500b²; 3)=а²-х²; 5)=81k^8-72k⁴n³+16n^6(^8- это в восьмой степени);7)=0,16р^6+0,4р⁴q²+0,25p²q⁴; 9)=25/49c⁴-81; 11)=0,81а²b²-0,36a³b⁴+0,04a⁴b^6;