По картине васнецова москва при дмитрии донском составьте устный рассказ о москв?? как центре объединения русских земель

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На картине изображен вероятный вид на Кремль Дмитрия Донского со стороны Боровицких ворот перед нашествием Тохтамыша в 1382 г. Кремль-град, первый из четырех городов, образовавших древнюю Москву, стал и первой каменной крепостью на северо-востоке Руси. В тех местах, где к Кремлю подходили важные стратегические дороги, сооружались наиболее мощные и высокие башни. В них устраивались ворота с проездом в Кремль, которые закрывались железными или дубовыми створами. С наружной стороны к проездным башням пристраивались отводные башни-стрельницы. Из проездных башен Кремля наиболее важное значение имели Спасская, Никольская, Троицкая и Боровицкая. Эта земля, обнесенная высокой кирпичной стеной с зубцами - исток, откуда пошла Москва. Она возникла на Боровицком мысу, своим острым углом вклиниваясь между двумя реками - Москвой и Неглинной, где раньше шумел сосновый бор, а сегодня высится Боровицкая башня. Во второй половине XIV века великий князь Московский Дмитрий Иванович Донской объединил и подчинил русские земли своей власти. В скором времени Руси предстояло открыто выступить против Ордынского ига. Отовсюду Москве грозили враги. В 1367 году привезли на Москву белый камень. Вместо сгоревших деревянных стен начали строить новые - белокаменные. Стала Москва «город камен» . С тех пор, как обнесли этот град каменными стенами, никто в честном бою не мог взять крепость на Боровицком холме.