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Синквейн по Ч.Дарвину
Биология
Синквейн по Ч.Дарвину
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Http://www.refine.org.ua/pageid-450-1.html на єтом сайте все сказано
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