Яка з функцій g(x)=x³-14 i f(x)=x⁵+2x є непарою
Алгебра
Яка з функцій g(x)=x³-14 i f(x)=x⁵+2x є непарою
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
F(-x) = - f(x) - функція непарна g(-x) =(-x)³-14 = - (x³+14)≠g(x) f(-x)=(-x)^5+2(-x)=-f(x) Функція f - не парна
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