Найдите сумму площадей стен комнаты длина которой 6,4 метров ширина 3,5 метров и выс??той 2,09 метра Найдите объем комнаты ответы округлите до десятичных

Математика

Найдите сумму площадей стен комнаты длина которой 6,4 метров ширина 3,5 метров и выс??той 2,09 метра Найдите объем комнаты ответы округлите до десятичных

Автор: Гость