Найдите сумму площадей стен комнаты длина которой 6,4 метров ширина 3,5 метров и выс??той 2,09 метра Найдите объем комнаты ответы округлите до десятичных
Математика
Найдите сумму площадей стен комнаты длина которой 6,4 метров ширина 3,5 метров и выс??той 2,09 метра Найдите объем комнаты ответы округлите до десятичных
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6.4×2.09=13.4 м^2 - площадь одной стены 3.5×2.09=7.3 м^2 площадь другой стены (13.4+7.3)×2=41.4 м^2 сумма площадей всех стен 6.4×3.5×2.09=46.8 м^3 объем комнаты
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