Срочно Из лопухов пулей вылетел рыжий кот. За ним по пятам гнались котята. Кот на дерево-котята за ним. Кот взбирается выше- котята не отстают. Кот очутился на самых тонких веточках. Шалуны оставили кота в покое, слезли на ...

Русский язык

Срочно Из лопухов пулей вылетел рыжий кот. За ним по пятам гнались котята. Кот на дерево-котята за ним. Кот взбирается выше- котята не отстают. Кот очутился на самых тонких веточках. Шалуны оставили кота в покое, слезли на землю и как ни в чем не бывало стали возиться на зеленой траве. А кот сдел на вершине дуба и выл жалким голосом. определить глаголы и указать время у всех глаголов

Автор: Гость