Срочно Из лопухов пулей вылетел рыжий кот. За ним по пятам гнались котята. Кот на дерево-котята за ним. Кот взбирается выше- котята не отстают. Кот очутился на самых тонких веточках. Шалуны оставили кота в покое, слезли на ...
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Срочно Из лопухов пулей вылетел рыжий кот. За ним по пятам гнались котята. Кот на дерево-котята за ним. Кот взбирается выше- котята не отстают. Кот очутился на самых тонких веточках. Шалуны оставили кота в покое, слезли на землю и как ни в чем не бывало стали возиться на зеленой траве. А кот сдел на вершине дуба и выл жалким голосом. определить глаголы и указать время у всех глаголов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вылетел-прош, гнались-прош, взбирается-наст, не отстают-наст, очутился-прош,оставили-прош, слезли-прош, стали возиться-прош, сидел-прош, выл-прош
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