Пожалуйста помогите,добрые люди... объясните мне как складывать и вычитать корни..................
Алгебра
Пожалуйста помогите,добрые люди... объясните мне как складывать и вычитать корни..................
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Корни складывать и вычитать надо как алгебраические выражения, как подобные, корни одной степени складывают...типа 5а+6b+1/2a-7b
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