Нужно придумать еще один случай в классе Харлампия Диогеновича( срочно, и нормаль??ое, пожалуйста..)

Литература
Нужно придумать еще один случай в классе Харлампия Диогеновича( срочно, и нормаль??ое, пожалуйста..)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Однажды Харлампий Диогенович вызвал Шурика Авдеенко к доске, чтобы проверить его домашнюю работу. -Чтож, вперед Александр, решайте. Но Авдеенко решения не знал. Не растерявшись, он принялся шептать классу "Ребята, помогите!" Он отчаянно шептал, думая, что учитель, пишущий что-то в журнале не слышит его. Но он слышал. Тут Харлампий Диогенович встал, и сказал классу "Ну помогите уже кто-нибудь бедному Авдееонко! Он, того и гляди, голос сорвет!" Класс дружно засмеялся, а Авдеенко покраснел и пошел по направлению к своей парте, зная, что оценку выше двойки он сегодня точно не получит.
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