Нужно придумать еще один случай в классе Харлампия Диогеновича( срочно, и нормаль??ое, пожалуйста..)

Гость: Гость:

Однажды Харлампий Диогенович вызвал Шурика Авдеенко к доске, чтобы проверить его домашнюю работу. -Чтож, вперед Александр, решайте. Но Авдеенко решения не знал. Не растерявшись, он принялся шептать классу "Ребята, помогите!" Он отчаянно шептал, думая, что учитель, пишущий что-то в журнале не слышит его. Но он слышал. Тут Харлампий Диогенович встал, и сказал классу "Ну помогите уже кто-нибудь бедному Авдееонко! Он, того и гляди, голос сорвет!" Класс дружно засмеялся, а Авдеенко покраснел и пошел по направлению к своей парте, зная, что оценку выше двойки он сегодня точно не получит.