Произведение чисел 18 и 3 уменьшите на их частное. Помогите решить 6, 8, 9, 10.
Математика
Произведение чисел 18 и 3 уменьшите на их частное. Помогите решить 6, 8, 9, 10.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
18*3=54 18:3=6 54-6=48 ~~~~~~~~~~~~~ 4кг 70г=4070г,а 4700г=4кг 700г,так что 4кг 70г<4700г ~~~~~~~~~~~~~ 11ч 12 мин + 3ч 59 мин= 14ч 71 мин=15ч 11 мин ~~~~~~~~~~~~~ 5км/ч + 4км/ч = 9 км/ч - скорость сближения 9*3=27 км - расстояние между деревнями
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