Объясните понятно и подробно Найти число 3/7,которого равно 30
Математика
Объясните понятно и подробно Найти число 3/7,которого равно 30
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Некоторое число разделили на 7 долей и взяли 3 части. Это оказалось 30. Находим одну часть: 30/3 = 10. Все число содержит 7 таких частей . 10*7 = 70 - все число. Решение записывать так: 30/3*7 = 70.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Согласны ли вы с утверждением "Конституцию государства должен знать каждый гражд??нин" аргументируйте свое мнение Срочноо
Математика
Геометрия
Через вершины A, B,С параллелограмма ABCD со сторонами AB=3 BC=5 проведена окружность пересекающая прямую BD в точке E, причем BE=9. Докажите BE бо...
Математика