Объясните понятно и подробно Найти число 3/7,которого равно 30

Гость: Гость:

Некоторое число разделили на 7 долей и взяли 3 части. Это оказалось 30. Находим одну часть: 30/3 = 10. Все число содержит 7 таких частей . 10*7 = 70 - все число. Решение записывать так: 30/3*7 = 70.