Согласны ли вы с утверждением "Конституцию государства должен знать каждый гражд??нин" аргументируйте свое мнение Срочноо

Гость: Гость:

Я полностью согласен/а с данным утверждением,т.к Конституция включает в себя основные законы,которые должен знать каждый человек,чтобы понимать,какие действия считаются противоправными и караются по всей строгости,а какие совершать можно. И,как говорится,"незнание закона не освобождает от ответственности".