Согласны ли вы с утверждением "Конституцию государства должен знать каждый гражд??нин" аргументируйте свое мнение Срочноо

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Согласны ли вы с утверждением "Конституцию государства должен знать каждый гражд??нин" аргументируйте свое мнение Срочноо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я полностью согласен/а с данным утверждением,т.к Конституция включает в себя основные законы,которые должен знать каждый человек,чтобы понимать,какие действия считаются противоправными и караются по всей строгости,а какие совершать можно. И,как говорится,"незнание закона не освобождает от ответственности".
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