Согласны ли вы с утверждением "Конституцию государства должен знать каждый гражд??нин" аргументируйте свое мнение Срочноо
Другие предметы
Согласны ли вы с утверждением "Конституцию государства должен знать каждый гражд??нин" аргументируйте свое мнение Срочноо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я полностью согласен/а с данным утверждением,т.к Конституция включает в себя основные законы,которые должен знать каждый человек,чтобы понимать,какие действия считаются противоправными и караются по всей строгости,а какие совершать можно. И,как говорится,"незнание закона не освобождает от ответственности".
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Геометрия
Через вершины A, B,С параллелограмма ABCD со сторонами AB=3 BC=5 проведена окружность пересекающая прямую BD в точке E, причем BE=9. Докажите BE бо...
Математика
Английский язык