Через вершины A, B,С параллелограмма ABCD со сторонами AB=3 BC=5 проведена окружность пересекающая прямую BD в точке E, причем BE=9. Докажите BE больше BD. Найдите диагональ BD.
Геометрия
Через вершины A, B,С параллелограмма ABCD со сторонами AB=3 BC=5 проведена окружность пересекающая прямую BD в точке E, причем BE=9. Докажите BE больше BD. Найдите диагональ BD.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
BD < AB + AC = 3 + 5 = 8 < 9 = BE; Пусть m - медиана ABC к AC. Ясно, что m = BD/2; пусть c = AC; тогда m*(9 - m) = (c/2)^2; или c^2 + (2*m)^2 = 36*m; С другой стороны, BD^2 + AC^2 = 2*(AB^2 + BC^2); (найдите, как доказывается); то есть c^2 + (2*m)^2 = 2*(3^2 + 5^2); BD = 2*m = (3^2 + 5^2)/9 = 34/9; как то так, проверьте, вдруг я ошибся где-то
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