54 кг помидор разложили в ящики,по 6 кг в каждый ящик,и отправили в два овощных киоска.Сколько помидор привезли во второй киоск,если в первый привезли 4 ящика?Помогите решить задачу двумя способами!?пожалуйста!
Математика
54 кг помидор разложили в ящики,по 6 кг в каждый ящик,и отправили в два овощных киоска.Сколько помидор привезли во второй киоск,если в первый привезли 4 ящика?Помогите решить задачу двумя способами!?пожалуйста!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 54 : 6=9кг- в каждом ящике 2)9-4=5ящиков -во 2 киоск
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