54 кг помидор разложили в ящики,по 6 кг в каждый ящик,и отправили в два овощных киоска.Сколько помидор привезли во второй киоск,если в первый привезли 4 ящика?Помогите решить задачу двумя способами!?пожалуйста!

Математика

54 кг помидор разложили в ящики,по 6 кг в каждый ящик,и отправили в два овощных киоска.Сколько помидор привезли во второй киоск,если в первый привезли 4 ящика?Помогите решить задачу двумя способами!?пожалуйста!

Автор: Гость