Подобрать и записать проверочные слова молод молот ленив готов красив похож груд??
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Подобрать и записать проверочные слова молод молот ленив готов красив похож груд??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Молод- молодой, молот- молоток, ленив- ленивый, готов- готовый, красив- красивый, похож- похожий, грудь- груди
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