Подобрать и записать проверочные слова молод молот ленив готов красив похож груд??

Русский язык
Подобрать и записать проверочные слова молод молот ленив готов красив похож груд??
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Молод- молодой, молот- молоток, ленив- ленивый, готов- готовый, красив- красивый, похож- похожий, грудь- груди
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Напишите программу в последовательности натуральных чисел определить сумму чисел кратных 5
Ответить
География
Помогите пожалуйста с географией за 6 класс про биосферу 1)Какие живые организмы ??азместились на земле? 2) Раскройте взаимосвязь биосферы с др...
Ответить
Химия
Помогите пожалуйста с химией! задание√3
Ответить
Литература
Ребята срочно!!!даю 30 балов. Мини сочинение на тему ,,Две ошибки, которые изменили ??ою жизнь или отношение к чему-либо" Срочно!!!Заранее спасибо
Ответить
История
История 10 Золотой век Екатерины Кто взял Измаил 26 июля 1770 года?
Ответить