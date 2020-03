Напишите программу в последовательности натуральных чисел определить сумму чисел кратных 5

Гость: Гость:

Вроде так,не люблю Pascal,хотя вы не указали на чём писать) program name; uses crt; var i,s,n:integer; a: array [1..100] of integer; begin clrscr; readln(n); s:=0; for i:=1 to n do begin if a[i] mod 5= 0 then begin s:=s+a[i]; end; end; writeln(s); end.