Напишите программу в последовательности натуральных чисел определить сумму чисел кратных 5
Информатика
Напишите программу в последовательности натуральных чисел определить сумму чисел кратных 5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вроде так,не люблю Pascal,хотя вы не указали на чём писать) program name; uses crt; var i,s,n:integer; a: array [1..100] of integer; begin clrscr; readln(n); s:=0; for i:=1 to n do begin if a[i] mod 5= 0 then begin s:=s+a[i]; end; end; writeln(s); end.
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