Помогите пожалуйста с географией за 6 класс про биосферу 1)Какие живые организмы ??азместились на земле? 2) Раскройте взаимосвязь биосферы с другими оболочками Земди. 3) Почему важнейшей задачей человечества является сохране...
География
Помогите пожалуйста с географией за 6 класс про биосферу 1)Какие живые организмы ??азместились на земле? 2) Раскройте взаимосвязь биосферы с другими оболочками Земди. 3) Почему важнейшей задачей человечества является сохранение земли? 4) Раскройте многообразные связи человека с природой. 5) Почему человек не может жить вне биосферы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.молния часто попадала в воду отчего там появились протоны и электроны которые собрались в атомы те в свою очередь в малекулы малекулы в вещества а те в физические тела тела начали развиваться в воде после чего вышли на поверхность и начали эволюцию.
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