Помогите пожалуйста с географией за 6 класс про биосферу 1)Какие живые организмы ??азместились на земле? 2) Раскройте взаимосвязь биосферы с другими оболочками Земди. 3) Почему важнейшей задачей человечества является сохране...

Гость: Гость:

1.молния часто попадала в воду отчего там появились протоны и электроны которые собрались в атомы те в свою очередь в малекулы малекулы в вещества а те в физические тела тела начали развиваться в воде после чего вышли на поверхность и начали эволюцию.